محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكاوى أحد المواطنين عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي يطالب برفع تراكمات القمامة من قرية ديرب البلد لما تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة.

وعلى الفور، قام رئيس المركز باستقدام سيارات ومعدات ورجال النظافة إلى محل الشكوى وتم رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بالمنطقة حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد اعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى بالشرقية.

وقدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على الاستماع لمطالبهم وسرعة الاستجابة لشكواهم وتنفيذ الحلول الفورية والعمل على راحة المواطنين.

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