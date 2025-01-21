محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان  

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضية السكانية والتعرف على معدلات أداء تنفيذ محاور الخطة التنفيذية للسكان بمحافظة الشرقية.

الحضور من الجهات المعنية بالمحافظة

وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والأستاذ لؤي عبد الله مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإسماعيل عبد المعطي رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة، والدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان.

الدكتورة عايدة عطية

بالإضافة إلى الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والقس متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء وماري يوحنا بالزقازيق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، والأستاذة ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة، ومنسقي وحدات السكان بالمراكز والمدن والأحياء.

خفض معدلات الإنجاب

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لا تستهدف فقط خفض معدلات الإنجاب ولكن تستهدف تحسين الخصائص السكانية وبناء جيل متعلم ومعافى صحيا قادر على العمل والعطاء والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع فالزيادة السكانية تمثل قضية أمن قومي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

انطلاق فعاليات الخطة العاجلة

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ بدء انطلاق فعاليات الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بالمحافظة بمركز بلبيس وذلك من خلال تنفيذ لقاءات توعوية وتنظيم مؤتمرات وندوات بالقرى والتوابع للوصول إلى الفئات العريضة من المواطنين للتوعية بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع والعمل على تغيير الفكر والثقافة الخاصة بتكرار الإنجاب والتصدي لظاهرة الزيادة السكانية.

مديرة فرع المجلس القومى للسكان

استعرضت الدكتورة إيمان علي مديرة فرع المجلس القومي للسكان إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بالمحافظة والتي انطلقت أول يناير 2025 بمركز بلبيس وقالت أن الخطة العاجلة تشمل مرحلة التقييم وتشخيص الفجوات وتضم التقييم الذاتي من قبل فريق الإدارة الصحية للوضع الحالي لتحديد الفجوات وتحقيق الملكية والإنتماء

التقييم الشامل للوحدات من خلال فريق الجودة

ثم إجراء التقييم الشامل للوحدات من خلال فريق الجودة والحوكمة بالوزارة يعقبه عمل الاستبيان الخاص بالمجتمع من خلال الرائدات الريفيات والمرشدات السكانيات لتحليل المجتمع طبقا للمؤشرات السكانية ثم مرحلة تطبيق الخطة التنفيذية وتضم الاستمرار في الأنشطة الخاصة بخفض الإحتياجات وتطبيق الخطة التنفيذية لرفع كفاءة الأداء بالوحدات ثم تطبيق الخطة التنفيذية لرفع المؤشرات السكانية يتبعها مرحلة التقييم.

استعراض مجهودات مديرية الصحة

شهد الاجتماع استعراض مجهودات مديريات الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة ومشروع أسرة بالمحافظة في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان وإطلاق برامج التوعية بالصحة الإنجابية، وكذلك تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة والتي انخفضت إلى 2.4 وصولًا لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

التعاون المثمر بين جميع جهات العمل

ومن جانبها، ثمنت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ التعاون المثمر بين كافة جهات العمل والذي ساهم في تحسن المؤشرات والخصائص السكانية مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة لن يؤثر علي تنفيذ الأنشطة القائمة ضمن الخطة السكانية بالمراكز والمدن والأحياء بهدف محو الأمية وتمكين المرأة والتوعية بمخاطر الزواج المبكر وخفض معدلات الإنجاب مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لملف السكان وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمنسقي السكان بالمحافظة.

تكثيف الجهود والتعاون والتنسيق

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل بالتوازي مع بدء تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمركز بلبيس وتفعيل دور منسقي وحدات السكان والرائدات الريفيات في توعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر ومخاطر الزيادة السكانية.

تحسين الخصائص السكانية

مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف في مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.

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