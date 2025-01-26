الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفتح في الزقازيق

محافظ الشرقية:الاحتفال
محافظ الشرقية:الاحتفال بذكرى الإسراءوالمعراج بمسجد الفتح

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حتفالية مديرية الأوقاف بذكري ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة،

محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

مجموعة من الحضور بالمحافظة 

 بالإضافة الى الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول،و محمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

قراءة القرآن الكريم وكلمة الشيخ محمد حامد 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد حامد وكيل المديرية تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة مؤكدًا أن كل مِحْنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.

تهنئة أبناء المحافظة 

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مؤكدًا على أهمية الإستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات. 

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" بالحسينية

نهاية الاحتفالية 

وفي نهاية الاحتفالية دعا المحافظ أبناء المحافظة إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الاسؤاء والمعراج مدينة الزقازيق مسجد الفتح احتفالية الاوقاف

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" بالحسينية

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان  

محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بعد الفوز على كاب فيردي، مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لـ اليد

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية