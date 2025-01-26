محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفتح في الزقازيق

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حتفالية مديرية الأوقاف بذكري ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة،

مجموعة من الحضور بالمحافظة

بالإضافة الى الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول،و محمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من رجال الدين الإسلامي والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين.

قراءة القرآن الكريم وكلمة الشيخ محمد حامد

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ محمد حامد وكيل المديرية تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها كالثقة بنصر الله وحسن التسليم والتوكل عليه والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة مؤكدًا أن كل مِحْنة وشدة يلحقها منحة وعطاء وتكريم من الله تعالى.

تهنئة أبناء المحافظة

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج مؤكدًا على أهمية الإستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات.

نهاية الاحتفالية

وفي نهاية الاحتفالية دعا المحافظ أبناء المحافظة إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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