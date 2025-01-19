محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبو حماد

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارته التفقدية لمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة أبوحماد.

المركز التكنولوحى بابوحماد يضم 7 سبابيك

يضم المركز 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على خدمات (إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام) وغيرها من الخدمات دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.

إسراع الخطى فى تنفيذ ملف التصالحات

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي وتعرف على آلية تطبيق المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, مؤكدًا على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين

التقى المحافظ بعدد من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجهًا بحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون.

ضرورة التيسير على المواطنين الجادين

شدد المحافظ على العاملين بالمركز بضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن مع تذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

انشاء كويري سيارات على ترعة الوادى

كما شهدت جولة المحافظ بمدينة أبو حماد تفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري سيارات على ترعة الوادي أمام مركز شرطة المدينة بجوار الكوبري القديم بتكلفة 12 مليون جنيه وذلك بهدف القضاء على الزحام المروري بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين

حائط ساند من الخرسانة المسلحة

بالإضافة لتفقد الموقع المقترح لإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة على ترعة الوادي بطول 500 متر بدءًا من كوبري المركز وصولًا لعزبة رجب بتكلفة 15 مليون جنيه.

تذليل العقبات امام الشركة المسند لها الاعمال

كلف المحافظ المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري للبدء فورًا في تطهير ترعة الوادي بالمنطقة التي سوف تشهد تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري من الإتجاهين وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من إنشاء الكوبري ودخوله الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

المرافقون للمحافظ بابوحماد

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والنائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.

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