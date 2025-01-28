إذاعة وسط الدلتا تستضيف اليوم محافظ الشرقية للحديث عن فوز المحافظة بشهادة الأيزو

يستضيف الإعلامي والإذاعي محمود هاشم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للحديث حول فوز المحافظة بشهادة الأيزو العالمية في تطوير نظام إدارة الجودة بديوان عام المحافظة والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وذلك برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحي أول الزقازيق ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة استرشادا بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.

وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساء على موجة إذاعة وسط الدلتا ببرنامج جريدة وسط الدلتا.

كما يتحدث المهندس حازم الأشموني خلال اللقاء حول تنظيم المحافظة لأسواق اليوم الواحد بمدن المحافظة لتوفير سلع غذائية منخفضة الأسعار تلبية لرغبة للمواطنين.

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