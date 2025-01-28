الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إذاعة وسط الدلتا تستضيف اليوم محافظ الشرقية للحديث عن فوز المحافظة بشهادة الأيزو

هاشم يستضيف محافظ
هاشم يستضيف محافظ الشرقية على راديو الدلتا اليوم، فيتو   

يستضيف الإعلامي والإذاعي محمود هاشم  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للحديث حول فوز المحافظة بشهادة الأيزو العالمية في تطوير نظام إدارة الجودة بديوان عام المحافظة والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفتح في الزقازيق

وذلك برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحي أول  الزقازيق ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية  بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة استرشادا بالمواصفات الدولية في هذا الشأن. 

 

وذلك مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساء على موجة إذاعة وسط الدلتا ببرنامج جريدة وسط الدلتا.

محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

كما يتحدث المهندس حازم الأشموني خلال اللقاء حول تنظيم المحافظة لأسواق اليوم الواحد بمدن المحافظة لتوفير سلع غذائية منخفضة الأسعار تلبية لرغبة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديوان عام المحافظة الاذاعى محمود هاشم جريدة وسط الدلتا المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية شهادة الايزو العالمية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الفتح في الزقازيق

محافظ الشرقية: الاستجابة لشكاوى المواطنين برفع القمامة بديرب نجم

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" بالحسينية

محافظ الشرقية يُسلم عقود وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

ads

الأكثر قراءة

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

مكاسب هائلة في أيام، صديقة نجم ريال مدريد الجديدة تجني أرباح العلاقة "بأثر فوري" (صور)

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض البرتقال والكانتلوب وارتفاع العنب المستورد

إصابة 3 أشحاص بـ"رش خرطوش" في مشاجرة بسوهاج

الدنمارك تقطع الطريق على ترامب بطرح 12 مبادرة بشأن جرينلاند

منوعات

المزيد

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

بعد خسائر الشركات الأمريكية تريليون دولار، ما هو تطبيق ديب سيك الذي أرعب ترامب

بعد أوامر ترامب، قرار من جوجل بشأن تغيير اسم خليج المكسيك من على خرائطه

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الاثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية