محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" بالحسينية

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بمركز الحسينية والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و740 تابعا.

الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وممثلين عن الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني ودار الهندسة ومديري مديريات الطرق والنقل والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورئيس مركز ومدينة الحسينية، وممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استعراض مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات

تناول الاجتماع استعراض تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم إستعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات؛ لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.

توفير مختلف الخدمات الأساسية

وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية، ليوجه المحافظ بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل، قائلًا إن الهدف من إقامة المشروعات هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية له ليحيا حياة كريمة.

تنفيذ 805 مشروعات من إجمالي 907

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 805 مشروعات خدمية وتنموية من إجمالي 907 مشروعات ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية.

رفع كفاءة البنية التحتية

وبنسبة تنفيذ بلغت 93% وجارٍ تنفيذ باقي المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

دخول المشروعات الخدمة

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الهيئة الهندسية بقيادة الجيش الثاني والتعاون المثمر مع المحافظة لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة ليتمكن المواطنين من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم،

دفع عجلة العمل

وأكد استمرار المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة والتي تؤثر بشكل مباشر في دفع عجلة العمل بها لتحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير حياتهم للأفضل.

تركيب محولات كهربائية

وخلال الاجتماع تم التوصل إلى حلول توافقية بالنسبة لإستكمال مد خطوط الفايبر بقرية الرست وتركيب محولات الكهرباء المتبقية، ليؤكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وتوحيد الجهود والعمل في إطار رؤية عمل تتكاتف بها الجهات للدفع بعجلة العمل بمشروعات حياة كريمة.

استراتيجية منهجية محددة

وهو ما يحقق التطوير الشامل لقرى مركز الحسينية والارتقاء بمستوى الخدمات وأيضًا العمل وفقًا لإستراتيجية ومنهجية محددة لسرعة الإنتهاء من المشروعات لتعود بالنفع والفائدة على أبناء مركز الحسينية

استمرار التعاون والتنسيق بين جهات العمل

وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ الشرقية على استمرار التعاون والتنسيق بين جهات العمل المعنية وإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروعات الخدمة الفعلية وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

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