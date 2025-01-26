الأحد 26 يناير 2025
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حماية الطفل بالشرقية تشارك في تعزيز قدرات العاملين بمكافحة الهجرة غير الشرعية

حماية الطفل بالشرقية
حماية الطفل بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية  جهود الوحدة العامة لحماية  الطفل ودورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال  وذلك من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول لتوفير المصلحة الفضلى له ليكون فردًا مؤثرًا في المجتمع.

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اشكال العنف والاساءة 

ومن جانبها أشارت المهندسة لبني عبد العزيز نائب المحافظ  إلي أهمية حماية الطفل المصري من تعرضه لكافة أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مأوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية.

هبة محمد حمد مديرة الوحدة 

فيما أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام قيام الوحدة بالتنسيق مع   3 من الوحدات الفرعية بالمشاركة فى التدريب الخاص بتعزيز قدرات العاملين بحماية الطفل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية  ، وذلك من خلال صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة.

التعريف بصندوق محافحة الهجرة 

أشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلي أن  التدريب تناول التعريف بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود والفرق بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وطالب اللجوء كما تم شرح القوانين الصادرة في هذا الشأن ودور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

تقديم الاسعافات النفسية الاولية 

وتطرق الحديث إلي إستعراض كيفية تقديم الإسعافات النفسية الأولية والدعم النفسي للحالات المعرضة للخطر والتي تعرضت لأضرار الهجرة غير الشرعية وإبراز دور الإخصائيين في التعامل مع بلاغات الهجرة  والأطر القانونية لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وسُبل التدخل والتصدي له.

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ورش تطبيقات عملية وتقديم الدعم 

 كما تم التعريف بالنظام الوطني لحماية الطفل وآليات الإحالة، وتضمن التدريب ورش وتطبيقات عملية تدريبية  على إدارة الحالة وتقديم الدعم النفسي لها، وفي نهاية فعاليات التدريب تم الإشادة بفريق محافظة الشرقية وتكريمه على مشاركته الفعالة.

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المهندس خازم الاشمنى محافظ الشرقية هبة محمد حمد مديرة وحدة حماية الطفل محافظة الشرقية المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ

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