محافظ الشرقية يسلم كراسي متحركة وأجهزة تعويضية لذوي الهمم

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية مؤسسة الخير فينا، بالتعاون مع المحافظة ومؤسسة بوابتك للخير والمقامة بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، لتوزيع كراسي متحركة وأجهزة تعويضية وبطاطين على أبناء من ذوي الهمم، لتحسين جودة الحياة لهم

توفير المساندة للأسر ذوى الهمم

بالإضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لأسرهم، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة الخير طريقنا والنجاح هدفنا، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وزينب زقزوق رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير فينا.

الدكتور ايمن عبدالمقصود

بالإضافة إلى أحمد ضاحي رئيس حي أول، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة، والأستاذ توفيق حماد رئيس الاتحاد النوعي لذوي الإعاقة، والأستاذة رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

بدأ ت الاحتفالية بالقرآن الكريم

بدأت فعاليات الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد أبناء ذوي الهمم أعقبها تقديم عروض ترفيهية وفقرات غنائية لذوي الهمم نالت استحسان الجميع، وسلم محافظ الشرقية عدد 10 كراسي متحركة عادية و10 كراسي متحركة CP و10 أحذية طبية و50 بطانية للحالات المستحقة من ذوي الهمم لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر.

تقديم أوجه الدعم إلى ذوى الهمم

أعرب المستفيدون من ذوي الهمم وأسرهم عن سعادتهم البالغة بتنظيم هذه الإحتفالية وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم موجهين الشكر لمحافظ الشرقية على رعايته الكاملة لهم وحرصه على تلبية مطالبهم ودمجهم داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تحرص على رعاية أبنائها من ذوي القدرات والهمم، وتعمل جاهدة على دمجهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات ذاتهم، مقدمًا الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته الدائمة والمستمرة لذوي القدرات والهمم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

المحافظ يشيد بمديرية التضامن الاجتماعى

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي وتعاونها الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل للمواطنين، لافتًا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

أحمد حمدى عبدالمتجلى

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية لا تدخر جهدًا في التعاون التام مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأبناء المحافظة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة.

استمرار المؤسسة فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية

بينما أشارت رئيس محلس ادارة المؤسسة الداعمة لذلك إلى استمرار المؤسسة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وذوي القدرات والهمم وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.

التقاط صور تذكارية

وفي نهاية الاحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صور تذكارية من أبنائه من ذوي القدرات والهمم وأسرهم والمتطوعين المشاركين في الاحتفالية قائلًا: “أننا جميعا نبذل قصاري جهدنا لتحقيق حياة أفضل لذوي الهمم ونحرص على تلبية احتياجاتهم ودمجهم بالمجتمع”.

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