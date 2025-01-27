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خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بوقف العبث الإسرائيلي

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

حملت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

 

الرئاسة الفلسطينية تداعيات استمرار الحرب المتواصلة

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من تداعيات استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم، الذي أدى إلى استشهاد مواطنين، وتدمير ممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المحافظة.

 

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن هذا العدوان يترافق مع ما تتعرض له محافظة جنين من عدوان إسرائيلي متواصل، أدى إلى استشهاد 17 مواطنا، وإصابة 39 آخرين، واعتقال 28 مواطنا آخر، بالإضافة إلى تفجير وحرق العشرات من منازل المواطنين، وتدمير واسع للبنية التحتية في المحافظة.

 

وتابعت الرئاسة الفلسطينية: نحمل سلطات الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، من خلال استمرار الاعتداءات على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل يسهم بالتصعيد ومزيد من العنف.

 

وطالبت، الإدارة الأمريكية الجديدة بوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والقلق، وزعزعة الأمن في المنطقة، ولا يسهم بمعالجة مشاكل المنطقة برمتها، وذلك من أجل الوصول إلى سلام مستدام يوقف النزاعات ويمنع الصراعات في المستقبل.

حكومة الاحتلال توسع العدوان على جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية

أفادت «القناة 14 العبرية»، مساء اليوم الإثنين، بأن حكومة الاحتلال وجهت بتوسيع العملية العسكرية في مدينة جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، صباح اليوم، في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصا استشهد وأصيب اثنان برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا، شمالي القدس.

كما ذكر التلفزيون الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الحكومي بمدينة جنين، وفجرت منزلا جديدا في مخيم جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط شمالي القدس.

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