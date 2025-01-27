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خارج الحدود

إعلام عبري: حكومة الاحتلال توسع العدوان على جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت «القناة 14 العبرية»، مساء اليوم الإثنين، بأن حكومة الاحتلال وجهت بتوسيع العملية العسكرية في مدينة جنين ومناطق أخرى بالضفة الغربية المحتلة.

هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، صباح اليوم، في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصا استشهد وأصيب اثنان برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا، شمالي القدس.

كما ذكر التلفزيون الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الحكومي بمدينة جنين، وفجرت منزلا جديدا في مخيم جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط شمالي القدس.

بدء عملية عسكرية في مدينة جنين

وفي وقت سابق من الأحد، شيع العشرات في قرية مثلث الشهداء قرب جنين جثمان الطفلة ليلى الخطيب (عامان ونصف العام)، التي قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء السبت "استشهاد الطفلة ليلى محمد أيمن الخطيب (عامان ونصف) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال في رأسها بمنطقة مثلث الشهداء في جنين".

ولف جثمان الطفلة بعلم فلسطين، قبل أن تودعها والدتها التي تشبثت بالجثمان وسط بكاء النسوة حولها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الثلاثاء عملية عسكرية في مدينة جنين، قتلت القوات الإسرائيلية في يومها الأول 10 فلسطينيين، ثم امتدت إلى مناطق أخرى من الضفة.

ويشن الاحتلال هجمات متكررة على مناطق في شمال الضفة الغربية المحتلة، تصاعدت حدتها منذ السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس المباغت.

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