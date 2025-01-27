بعد استشهاد شاب في قلنديا، جيش الاحتلال يقتحم مستشفى بمدينة جنين

استشهد فلسطيني وأصيب آخران، صباح اليوم، في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصا استشهد وأصيب اثنان برصاص إسرائيلي قرب مخيم قلنديا، شمالي القدس.

إصابات بعضها حرجة بقصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/BmpTcweLFo — خبرني - khaberni (@khaberni) January 24, 2025

كما ذكر التلفزيون الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الحكومي بمدينة جنين، وفجرت منزلا جديدا في مخيم جنين.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط شمالي القدس.

وفي وقت سابق من الأحد، شيع العشرات فيقرية مثلث الشهداء قرب جنين جثمان الطفلة ليلى الخطيب (عامان ونصف العام)، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مساء السبت "استشهاد الطفلة ليلى محمد أيمن الخطيب (عامان ونصف) متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال في رأسها بمنطقة مثلث الشهداء في جنين".

ولف جثمان الطفلة بعلم فلسطين، قبل أن تودعها والدتها التي تشبثت بالجثمان وسط بكاء النسوة حولها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الثلاثاء عملية عسكرية في مدينة جنين، قتلت القوات الإسرائيلية في يومها الأول 10 فلسطينيين، ثم امتدت إلى مناطق أخرى من الضفة.

ويشن هجمات متكررة على مناطق في شمال الضفة الغربية المحتلة، تصاعدت حدتها منذ السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم حماس المباغت.

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