مقتل وإصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بتكساس الأمريكية

أفادت شرطة أماريلو بولاية تكساس الأمريكية بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بملهى ليلي.

وقالت شرطة أماريلو في بيان: "خلال التحقيق، تبين أن 9 أشخاص أصيبوا بجروح ناجمة عن طلقات نارية... أحد الضحايا، جون لوف لويما البالغ من العمر 25 عاما، توفي في المستشفى متأثرا بجروحه الناجمة عن عدة طلقات نارية".

وعثر رجال الشرطة على السيارة التي كان يستقلها مطلق النار بفضل شهود عيان.

وأسفرت العملية عن القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الجريمة.

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