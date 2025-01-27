خشية اعتقاله، إلغاء سفر وزير إسرائيلي إلى بروكسل

أفادت «هيئة البث العبرية»، مساء اليوم الإثنين، بإلغاء رحلة لوزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي إلى بروكسل خشية اعتقاله بطلب من هيئات مؤيدة للفلسطينيين.

مشروع قرار في الكونجرس لمعاقبة الجنائية الدولية

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس النواب الأمريكي “ الكونجرس"، أقر مشروع قانون بفرض عقوبات على مسئولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسئولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء"، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بأشد العبارات.

إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

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