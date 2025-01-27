مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد المركز الطبي للحي 15

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبي الحى ١٥ الجديد، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة التطوير المرحلة الأولى، حيث قامت بالمرور أولا على دولاب مستلزمات مكافحة العدوى، وتم التنبيه بترتيب المستلزمات داخل الدولاب، ثم توجهت لغرفة السونار، وتم التأكد من صلاحية الجهاز وتطبيق لائحة الأسعار.

كما تابعت المرور على معمل الدم وتم التأكد من صلاحية الأجهزة والمستلزمات، وتم المرور أيضا على عيادة الأسنان وتم فحص بعض الإقرارات الخاصة بالخلع ووجد بأنها مستكملة بطريقة صحيحة.

تفعيل غرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم

كما تم التأكد من تفعيل غرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبيه، وتفقدت أيضا خدمات متابعة الطفل ومتابعة الحوامل وصرف الألبان والتطعيمات وغرفة الطوارئ ومتابعة انتظام سير العمل بهم والمبادرات الرئاسية التي تشمل قلبك أمانة.

وأضاف أنه تم تفعيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، دعم صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وفى نهاية المرور تم التنبيه بتلافي السلبيات وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى.

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