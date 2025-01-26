حضور جماهيرى كبير لتشجيع الأهلي أمام بيراميدز في الدوري (صور)

توافد عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة القلعة الحمراء في مواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور ترصد من خلالها الحضور الجماهيري الكبير لمشجعي الفريق أمام بيراميدز.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، كريم الدبيس، كريم وليد.

خط الهجوم: إمام عاشور.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز مكونه من: مصطفى شوبير ـ جراديسار - عمر كمال ـ أفشة - عمرو السولية - حمزة عبد الكريم ـ عمر الساعي - مصطفي أبو الخير - محمد عبد الله.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وتعد مباراة بيراميدز والأهلي في غاية الأهمية لكلا الطرفين، حيث تتطلع القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لمسار الانتصارات واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومصالحة الجماهير الحمراء.

بينما يسعى الفريق السماوي للفوز وذلك لإثبات جدارته وأحقيته في صدارة جدول الترتيب بعدما نجح في احتلال المركز الأول عقب فوزه على فريق زد بهدف نظيف وتعثر الأهلي أمام فاركو بالتعادل بهدف لكل فريق وخسارة الزمالك بهدف من مودرن سبورت.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

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