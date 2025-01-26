الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي وبيراميدز،
الأهلي وبيراميدز، فيتو

تجرى اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري الألماني والدوري السعودي والدوري الإيطالي.

الدوري المصري الممتاز 

طلائع الجيش مع فاركو 4 مساء - أون تايم سبورتس 1 

الاتحاد مع الإسماعيلي 4 مساء - أون تايم سبورتس 2

الأهلي مع بيراميدز 7 مساء - أون تايم سبورتس 1 

غزل المحلة مع سيراميكا 7 مساء - أون تايم سبورتس 2 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

توتنهام مع ليستر سيتي 4 مساء - بي إن سبورتس 1 

أستون فيلا مع وست هام 6.30 مساء - بي إن سبورتس 1 

فولهام مع مانشستر يونايتد 9 مساء - بي إن سبورتس 1 

الدوري الإسباني 

سوسيداد مع خيتافي 5.15 مساء - بي إن سبورتس 3 

بيلباو مع ليجانيس 7.30 مساء - بي إن سبورتس 3 

برشلونة مع فالنسيا 10 مساء - بي إن سبورتس 3 

الدوري الألماني 

هوفنهايم مع فرانكفورت 4.30 مساء - بي إن سبورتس 5 

سانت باولي مع يونيون برلين 6.30 مساء - بي إن سبورتس 6

الدوري الفرنسي 

نانت مع ليون 6.15 مساء - بي إن سبورتس 4 

نيس مع مارسيليا 9.45 مساء - بي إن سبورتس 4 

الدوري الإيطالي 

ميلان مع بارما 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أودينيزي مع روما 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي مع إنتر ميلان 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو مع فيورنتينا 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

الدوري السعودي للمحترفين 

أهلي جدة مع الرياض 5.45 مساء - SSC SPORT 

النصر مع الفتح 7 مساء - SSC SPORT 

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