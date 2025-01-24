الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، مع نظيره بيراميدز بعد غد الأحد  في قمنة الجولة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة نظرا لحالة التنافسية الكبيرة التي نشأت بين الفريقين خلال السنوات السابقة. 

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع المسابقات 

وتواجه الفريقان في 16 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في  9 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي: 

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
بيراميدز - الأهلي 1ـ2
الأهلي - بيراميدز 0-0
بيراميدز - الأهلي 0-0
الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي - بيراميدز 2ـ1
بيراميدز - الأهلي 2ـ0
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي- بيراميدز 2ـ1
الأهلي -بيراميدز1ـ0
بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1 

ومن جهة أخري، قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بيراميدز الاهلي وبيراميدز الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية