بالأسماء، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

تشهد القيمة السوقية للاعبي فريقي الأهلي وبيراميدز تقاربا كبيرا طبقا لموقع الإحصائيات ترانسفير ماركت قبل مواجهة الفريقين غدا الأحد.

الأهلي ضد بيراميدز

وحسم لاعبو الأهلي التفوق من حيث القيمة السوقية، ففي مقدمة أغلى لاعبي الأحمر وسام أبو علي وأمام عاشور ومروان عطية ويحيى عطية الله.

وتفوق إبراهيم عادل علي رمضان صبحي من حيث القيمة السوقية بعدما تراجعت قيمته بشكل كبير خلال الموسم الحالي.

أغلى لاعبي الأهلي

يعد الثنائي وسام أبو علي وإمام عاشور الأعلى بين صفوف فريق الأهلي بقيمة سوقية تبلغ 3 ملايين يورو لكل منهما ثم مروان عطية ويحيي عطية الله وقيمة كل منهما 2.20 مليون يورو ويليهم أشرف داري ورضا سليم بقيمة سوقية 2 مليون يورو ثم محمد الشناوي بقيمة 1.80 مليون يورور.



أغلى لاعبي بيراميدز

فيما يعد إبراهيم عادل أغلى لاعبي بيراميدز بقيمة سوقية 2 مليون يورو، ثم يليه رمضان صبحي بقيمة 1.80 مليون يورو، ثم وليد الكرتي ومصطفى فتحي وبلاتي توريه، ولكل منهم قيمة 1.50 مليون يورو ثم مهند لاشين بقيمة 1.30 مليون يورو، ثم محمد الشيبي وماييلي وإيجولا ومحمد حمدي وقيمة كل منهم 1.20 مليون يورو.

الأهلي يتفوق على بيراميدز

يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره بيراميدز من ناحية القيمة السوقية لكل منهما، قبل مواجهتهما المقرر لها غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ضد بيراميدز

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي بالكامل بحسب موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت 29.58 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 21.55 مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد.

وتنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

بيراميدز يستعيد رمضان صبحي أمام الأهلي

ويستعيد فريق بيراميدز خدمات نجمه رمضان صبحي خلال مواجهة الأهلي غدا الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة زد الأخيرة بالدوري لمساندته زوجته أثناء إجرائها عملية ولادة.

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