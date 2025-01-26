العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم النادي الأهلي،عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الأهلي الظهور الأول لـ مصطفي العش الوافد الجديد للقلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية الجارية في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

مباراة الأهلي وبيراميدز

وتعد مباراة بيراميدز والأهلي في غاية الأهمية لكلا الطرفين، حيث تتطلع القلعة الحمراء لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للعودة لمسار الانتصارات واستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، ومصالحة الجماهير الحمراء.

بينما يسعى الفريق السماوي للفوز وذلك لإثبات جدارته وأحقيته في صدارة جدول الترتيب بعدما نجح في احتلال المركز الأول عقب فوزه على فريق زد بهدف نظيف وتعثر الأهلي أمام فاركو بالتعادل بهدف لكل فريق وخسارة الزمالك بهدف من مودرن سبورت.

حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

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