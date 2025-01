عبيد اللات والعزى.. وثن يناير البغيض!

كان من المستحيل تقريبا قبل عشر أو تسع أو سبع سنوات أن تقترب من اللات والعزى الموصومة بالخامس والعشرين من يناير 2011، ذلك صنم. ذلك وثن صنعه العملاء وعبده الغافلون، ونطق الوثن العصرى المبرمج، فحرض العملاء والإرهابيون والغافلون، نسميهم الشرفاء بحسن نية، على حرق الدولة وإسقاطها، ومناصبة الجيش والشرطة العداء..

وبث الشكوك في قدرة المؤسسة العسكرية على أن تكون قادرة علي الدفاع عن الوطن بل والسخرية من خدماتها، التى كفلت للمواطنين استمرار الحياة والتمويل وتوفير السلع والمواد الغذائية، رغم توقف معظم الشعب عن العمل شهورا طويلة، ناهيك عن إحراق أقسام الشرطة، ومطاردة أبنائها والاعتداء علي كرامة الداخلية، مما منح الضوء الأخضر للمجرمين والقتلة، يهددون ويبتزون ويقطعون الطرقات ويختطفون النساء، ويسرقون السيارات..



ومر أمس يوما عاديا، فقد حطم المؤمنون المصريون الموحدون لربهم، المحبون لتراب وطنهم وثن العمالة والخيانة والغفلة، وعاش المصريون حياتهم العادية أمس وغدا وبعد غد بإذن الله.. نصرخ من غلاء الأسعار وصعوبة المعايش، لكننا تحت سقف وطن وأربعة جدران محصنة بجيش قوي قادر عاشق لبلده مضحي بأولاده، أولادنا هم قوامه وهم صلبه وهم نواته ورمحه..

وحين نحمد الله علي نعمة الوطن فهو حمد موصول لا ينقطع، لأن الذين فرطوا في تراب أوطانهم يضربون أنفسهم بالأحذية، إن استجابوا غافلين لمن خدعوهم، ومولوهم ليحرقوا البيوت والمؤسسات وينقلبوا على جيوش الدولة الوطنية.. ينشرون الفوضى والدمار لصالح الأعداء من كل صوب.



لقد مرت 14 سنة علي اليوم المشئوم في تاريخ مصر، يوم غريب، لا علاقة له بطبيعة المصريين، بل هو من صنع فئة عميلة تلقت تدريبات تفصيلية علي ما يسمي بمناهج التغيير السلمي من الداخل، في مدارس صربيا، تحالف عملاء المخابرات الغربية مع الإخوان، وأطلق اللعين باراك أوباما إشارة البدء للإخوان أن أنزلوا Now Or Never..

وجاءونا بحكم مرسي وبديع والشاطر والعريان والجزار وغيرهم ممن رأوا الوطن جناح بعوضة! أو حفنة من تراب عفن. بل أنتم أنتم العفن!



وتمر الأيام ويحدث في سوريا ما حدث، ويتشجع مهاويس حرق الأوطان يحسبون أنهم قادرون علي تنفيذ نفس المخطط.. الجيش السوري هرب وترك سلاحه، عمدا أو نبذا لبشار، جيش طائفة، أما نحن في مصر فجيشنا جيش الشعب كله، لا طوائف ولا قبائل. ولا أعراق..

عشقنا لقواتنا المسلحة نابع من عقيدة أنهم أولادنا وأهالينا، وأن بلدا بلا جيش هو عرض متاح للانتهاك، وشرف قابل للتلوث بكل من لمس أو انتهك أو فتح الباب بقدميه! نموت قبل أن يحدث هذا نموت..



بالوعي حفظ المصريون الدرس الغبي، وفرز الخونة والعملاء، وسخر ولايزال من الغافلين، ولن أقول لفظا آخر، لأنهم شرفاء ابتغوا التغيير فساقهم العملاء وهم غافلون..



مازلنا ندفع ثمن الخراب ونزيف الدم والمال الذي تعرضت له البلاد قبل أربعة عشر عاما، وناس كثيرون نادمون علي ما فعلوه، والأغلبية الكاسحة من الشعب بالمرصاد لمن يجرؤ علي تكرار الفعل الشيطاني الغبي..



وطول الوقت يتكلمون عن التآمر علي مصر، من يتآمر علينا؟ الغرب؟ إسرائيل؟ روسيا؟ كوريا؟ أي كوريا فيهما، الشمال أم الجنوب؟ أم تراها الصين؟

لابد أن الدولة المصرية تعلم تماما جنسية جهاز المخابرات الذي يخطط للتخريب، فلماذا لا نواجهه رأسا بالأدلة، إن كان صديقا كما يدعي.. أمريكا مثلا.. مثلا..

الحديث يطول..

