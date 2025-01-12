أسود دمشق الجدد

حتى هذه اللحظة، لم تحظ الإدارة السياسية الجديدة التى استولت على الحكم في دمشق بالقوة والتحالفات الخارجية، بأي اعتراف دولي بها، وكل الزيارات من أشقاء عرب، ومن دول في الغرب، أوروبا وأمريكا هي لاستطلاع المواقف والتعرف على نوايا وخطط النظام القادم من رحم الإرهاب..

ومن المفهوم سلفا أن الدول العربية الشقيقة في الخليج، وفي غير الخليج، ترتاح لعودة سوريا إلى الحضن العربى بعد سنوات في الحضانة الايرانية، جلبت للسوريين متاعب قاتلة، سقط خلالها النظام السورى تحت عباءة وحذاء الملالي في طهران، فهم ساندوه في القمع، وأجلسوه على العرش..

أما الدول الغربية فكان همها الأول التخلص النهائي من القواعد الروسية العسكرية، وإنهاء وجود موسكو تماما، فضلا عن إنهاء الوجود الايراني، ومن الملفت للنظر أن الجولاني تمسك بمبدأ التوازن مع القوى الدولية، وفق مصالح سوريا، وهذا لا غبار عليه بالطبع.

مصر لم تتأخر في تمنى الخير للشعب والدولة السورية، وأرسلت معونات مثلها مثل دول عربية كثيرة، لكن مصر لم تهرول، لا للتعالي، بل لأن الموقف هناك ينطوى على عناصر إرهابية مطلوبة في القاهرة، بل إن ابن القرضاوي تطاول على الرياض والقاهرة وأبو ظبي، في فيديو، ولما وصل لبنان قبض عليه وتسلمته الإمارات.. ولعله يصل القاهرة مصفدا!



لم تتعجل القاهرة الزيارات والتبريكات، لكنها قدمت الدعوات المخلصة بالتوفيق وأن تنعم سوريا بالسلام.. وإذا كان ذلك كذلك فلماذا يترك الجولاني رفاق سلاحه من الإرهابيين يهددون الشعب المصرى، ويتحدثون عن نموذج سوري في مصر!



في مصر جيش قوامه مائة مليون، لا يفر في الحروب ولا يترك سلاحه ولا يبيع شرفه العسكرى ولا شرف الوطن..



وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطي اليوم في الرياض، حيث الاجتماع الموسع لوزراء خارجية دول عربية وغربية بشأن سوريا، وبالطبع أسعد الشيباني موجود، ولعل اللقاء يضع النقاط فوق الحروف، وأن تعمل الإدارة السورية الجديدة بوجه واحد، فلا تتحدث عن الوقار والهدوء والسلام واحترام الجيران ثم تترك المنصات للخونة والارهابيين يهددون دولة كبرى في إقليمها، يحلمون بالتسلط علينا وحكمنا أو قتلنا!



لم يخطئ وزير الخارجية عبد العاطي قط إذ استخدم في حواره مع الإعلامية اللامعة رانده أبو العزم تعبير سلطة الأمر الواقع De Facto Authority، وهو التعبير ذاته المستخدم في كافة المواقع والمنصات والصحف، في الأخبار والمقالات.

إنها قوة غير شرعية مدججة بعناصر أجنبية استولت بالعنف علي الحكم، وتحولت إلى سلطة بالقوة، لذلك من الصحيح وصفها بسلطة الأمر الواقع. وسوف تصبح سلطة شرعية بعد إجراء انتخابات نزيهة، قال الجولاني بعد أربع سنوات، والدستور كذلك يحتاج لثلاث سنوات.



لم تتلق إسرائيل أي تهديدات حتى الآن من جانب أسود دمشق الجدد، بل لم تتلق أي معارضة لوجودها العسكري في ريف دمشق، إذ تبني الآن قاعدة عسكرية! التهديد فقط لمصر.



علي سلطة الأمر الواقع أن تبرهن على أنها سلطة بناء لا تخريب، سلام لا إرهاب، ازدهار لا دمار، إذا أرادت أن تظل في أرجاء الحضن العربي.. استمرار التطاول يستدعي موقفا حازما وفق خيارات ومصالح الدولة المصرية.

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