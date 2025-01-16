الخميس 16 يناير 2025
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ليلة ضحك فيها الفلسطينيون

 أخيرا، وبعد 465 يوما من القتل والذبح والترويع والتدمير، بعد استشهاد أكثر من 46 ألف إنسان فلسطيني 70% منهم أطفال وشيوخ ونساء، أخيرا بعد أن سويت غزة بالأرض، وبعد أن دمرت البيوت، وتناثرت أشلاء البشر طعاما للكلاب، أخيرا بعد أن كانت عيوننا تدمع ونبكي كل صباح وكل مساء إذ نرى الجثامين مرصوصة يصلى عليها بشر هم بدورهم في عداد الموتي.. أخيرا ولد اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والفصائل من ناحية وبين الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، بقيادة النازي القاتل مجرم الحرب المدعوق نتنياهو..


منذ الأيام الأولى للهجوم على غزة تدميرا وتنكيلا، كانت مصر حاضرة، ومع قطر، وطلب وساطة مصرية من جانب بايدن الرئيس الذاهب إلى الجحيم، نجحت الأطراف الثلاثة، بعد دخول ترامب على الخط، في وضع اتفاق تفصيلي، لوقف النار يضمن مع انتهاء المراحل الثلاثة إنسحاب إسرائيل من كل القطاع، ومن محور فيلادلفيا، وعودة كل سكان غزة إلى كل مكان في غزة..

وأن تشرف مصر وقطر وأمريكا على الإعمار، مع دخول الوقود والغذاء والأدوية والكساء، 600 شاحنة يوميا تبدأ من اليوم الخميس، مع تأهيل المستشفيات والأطقم الطبية، وتسهيل خروج المرضى والمصابين للعلاج..


رأينا الدموع والقتلى والأشلاء والصراخ والعويل ل15 شهرا، واليوم ولأول مرة نرى الفرحة ودقات الطبول، ونفرح لفرحهم، إخوة لنا عربا، وبشرا، كم تعذبنا وتوجعنا ودافعنا بالكلمة وبالموقف وبالدبلوماسية الدؤوبة..


 خرجت إسرائيل من هذه المعركة باقتصاد خسران المليارات، وتعطل الأعمال، بسبب سحب الشباب من وظائفهم للخدمة الاحتياطية، وخسرت آلاف الجنود المصابين والقتلى والمعاقين نفسيا، ناهيك عن تدمير سمعتها الدولية كدولة وكإنسان يهودي!


خسر الفلسطينيون عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، لكنهم لم يهجروا أرضهم وترابهم، مع صمود مصرى قاطع مهيب حازم، أوقفت مخطط التهجير. أحيت عملية طوفان الأقصى جثمان القضية الفلسطينية، وكشفت حقيقة الشخصية اليهودية الصهيونية، وبات أي جندي اسرائيلي عرضة للقبض عليه بتهمة القتل الإجرامي والإبادة، في أي بلد أجنبي عدا أمريكا وبعض الدول الأوروبية المنافقة..


تبادل ترامب وبايدن فضل إنجاب اتفاق وقف النار، وسارع ترامب قبل بايدن بساعتين يعلن نجاح فريقه الأمنى في إتمام الصفقة، وهو فعل ذلك قبل تسلم منصبه فما بالكم سيفعل بعد تسلمه السلطة الاثنين القادم.. هذا كلامه، قاله ليمرر تعبير فرض السلام عبر القوة، في اشارة لتهديده بصب الجحيم على الشرق الأوسط ما لم يفرج عن الرهائن قبل العشرين من يناير.. 

وقد تبين أن تهديده لم يكن لحماس وحدها بل لنتنياهو أيضا الذي تلقى توبيخا وزجرا وشدا وجذبا من مبعوث ترامب الذي أرغمه علي لقائه السبت، وهو يوم ممنوع فيه الخروج علي أي يهودي، فأخرجه مبعوث ترامب وأبلغه تهديد الرئيس المنتخب..


الصورة الآن مفرحة رغم الخراب والدمار والدماء والأشلاء، لكن يتبقى التنفيذ الآمين، ومصر وقطر وأمريكا وسطاء آمناء على كمال ودقة التنفيذ..

 

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مصر الرشيدة العاقلة أثبتت حضورها الفاعل، ونزلت بثقلها، تسعى بكل الجهد المضني لإنجاح الصفقة وحقن الدماء ومنع توسيع الحرب.. التحية كل التحية للقيادة السياسية، مصر قوة رشيدة، في نظر العالم، قوة سلام يعتمد عليها وقوة ردع ومنع لمن يظن أنه فوق الردع وفوق المنع..
ونواصل ونتابع..

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انسحاب إسرائيل طوفان الأقصى مبعوث ترامب وقف اطلاق النار الحكومة الإسرائيلية اتفاق وقف اطلاق النار إسرائيل غزة الكاتب الصحفي محمد حسن الالفي فيتو بوابة فيتو

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