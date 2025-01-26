الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 10 لبنانيين برصاص جيش الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن  10 لبنانيين أصيبوا  في بلدات برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي في إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ١٠ لبنانيين برصاص جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وسائل إعلام في  لبنان، بسقوط إصابات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين من سكان جنوب لبنان، حاولوا العبور إلى قراهم جنوب لبنان.

وقالت: إن القوات الإسرائيلية تطلق رشقات من أسلحة رشاشة وقذائف على محيط تحرك المدنيين الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.

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وأضافت: هناك إصابات في صفوف المدنيين من أبناء بلدة كفركلا جنوب لبنان أثناء محاولتهم الدخول الى البلدة.

 

وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر موجات الراديو تحذيرات إلى سكان جنوب لبنان يحظر عليهم العودة إلى قراهم وبلداتهم.

كما عمد جيش الاحتلال إلى رفع سواتر ترابية  على طريق وادي الحجير ووادي السلوقي في محاولة لمنع المواطنين من العبور باتجاه القرى والبلدات على الحدود جنوب لبنان مع انتهاء مهلة الـ 60 يوما.

 

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جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان

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