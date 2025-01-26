الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية

ترامب وميلانيا، فيتو
ترامب وميلانيا، فيتو

 كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجهته الخارجية الأولى بعد توليه منصب الرئاسة، قائلا: إن زيارته الخارجية الأولى قد تكون إلى السعودية.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إير فورس وان، إن وجهته الخارجية الأولى "قد تكون السعودية" على الرغم من التقليد المتبع للرؤساء الأمريكيين بزيارة بريطانيا أولا، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي وقت سابق، أكدت المملكة العربية السعودية رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السعودية بريطانيا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء

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