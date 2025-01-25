السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود خلال اشتباكات في جنين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن  جيش الاحتــلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، اليوم السبت، عن إصابة 3 جنود أحدهم بحالة خطيرة خلال مواجهات في جنين بالضفة الغربية.

خسائر جيش الاحتلال في جنين 

وبالأمس الجمعة أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها، وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال إثر إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم بحارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال 

ومن جانبها، أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تفجير عبوة ناسفة في تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عملية عسكرية على جنين في الضفة الغربية.

وتسببت هذه العملية في كارثة إنسانية بجنين، حيث قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي: إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

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جنين جيش الاحتلال الضفة الغربية حركة الجهاد الإسلامي فلسطين

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