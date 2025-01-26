أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
ترامب: سأتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد.
وأكد ترامب للصحفيين قبل قليل، انه يرغب في أن تستقبل الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة، وكشف أنه تطرق إلى ذلك خلال مكالمته أمس مع ملك الأردن، ويعتقد أنه سيتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.
جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش
أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، إعجابه بما رآه من مهاجمه المصري عمر مرموش في أول ظهور له مع الفريق خلال مواجهة تشيلسي، أمس السبت.
"المصل واللقاح" تكشف الطريقة الصحيحة لحفظ التطعيمات لمنع فسادها
كشفت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح فاكسيرا عن الطريقة الصحيحة لحفظ التطعيمات لمنع فسادها.
ترامب يكشف وجهته في أولى زياراته الخارجية
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجهته الخارجية الأولى بعد توليه منصب الرئاسة، قائلا: إن زيارته الخارجية الأولى قد تكون إلى السعودية.
ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو
زف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق، بشرى سارة لجماهير الفارس الأبيض بشأن مفاوضات تجديد عقد جناح الفريق أحمد مصطفى زيزو.
تركي الشيخ مداعبا الهضبة: أتنبأ للشاب عمرو دياب بمستقبل باهر خلال 30 سنة قادمة
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، صورة برفقة الهضبة عمرو دياب وعدد من النجوم من كواليس حفل الموسيقار العالمي، هانز زيمر، الذي أقيم في الرياض، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.
حريق هائل في مجمع سكني بولاية يوتا الأمريكية (فيديو)
تكافح فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية اليوم الأحد، حريقًا هائلًا اندلع في مجمع سكني غير مكتمل البناء.
اليوم، أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم دولي
تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.
ترامب: تحدثت إلى ملك الأردن بشأن نقل الناس من غزة إلى الدول المجاورة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة.
حالات إلغاء التخصيص لأراضي بيت الوطن
طرحت وزارة الإسكان 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة.
بيان إسرائيلي بشأن محور نتساريم وشرط لعودة النازحين لشمال غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.
وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري
أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، منذ قليل، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: "أمي ماتت أشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وأنا إليه راجعون".
«سي.آي.إيه» تكشف مكان نشأة فيروس كورونا
قال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"مساء السبت إن الوكالة خلصت إلى أنه من المرجح أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة.
أسير أردني لدى إسرائيل يرفض الإفراج عنه ويكشف السبب
رفض أسير أردني في السجون الإسرائيلية، يدعى عمار مرضي الحويطات، توقيع أوراق الإفراج عنه إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل التي جرت أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.
بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط على هامش حفل “جوي أووردز 2025” يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يقحم الفنانة سمية الخشاب في مقابلة كان يجريها، في محاولة منه لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما بسبب الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة في برنامج المقالب رمضان الماضي وأصيبت خلالها بكسر في ذراعها حسب روايتها وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيا.
اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج
تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، احتفالا رسميا، بذكرى رحلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، عقب صلاة المغرب مباشرة.
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