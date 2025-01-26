الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو)

رامز جلال وسمية الخشاب،
رامز جلال وسمية الخشاب، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط على هامش حفل “جوي أووردز 2025” يظهر فيه الفنان رامز جلال وهو يقحم الفنانة سمية الخشاب في مقابلة كان يجريها، في محاولة منه لتجاوز الخلاف الذي نشب بينهما بسبب الحلقة التي ظهرت فيها الفنانة في برنامج المقالب رمضان الماضي وأصيبت خلالها بكسر في ذراعها حسب روايتها وأعلنت بسببه ملاحقة رامز قانونيا.

رامز جلال يجذب سمية الخشاب عنوة

وحاول رامز جلال وفقا للفيديو المنشور على السوشيال ميديا، جذب الفنانة سمية الخشاب عنوة بجواره خلال الحوار الذي كان يجريه، قائلا:"ايه ده سمية الخشاب هنا".

 

صدمة سمية الخشاب 

وظهر على وجه سمية الخشاب علامات الصدمة من فعل رامز جلال ولكنها لم تحرك ساكنا، ليعلق رامز جلال قائلا: "بصوا يا جماعة الولية دي قالت إني كسرتلها دراعها".
 

ومارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.

 

مقلب رامز جلال في حفل جوي أووردز
 

وبعدما كشف رامز جلال عن هويته، توجه للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعانقه.

وقال رامز جلال بعد الكشف عن هويته في حفل جوي أووردز 2025: "الشخصية صعبة أوي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رامز جلال الفنان رامز جلال سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب جوي أووردز2025” مقلب سمية الخشاب

مواد متعلقة

رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد

سمية الخشاب عن حفل JOY AWARDS: "عاملين عظمة "

هل يظهر إدوارد ببرنامج رامز جلال في رمضان 2025؟
ads

الأكثر قراءة

أحمد سعد يعرض "بالطو جوي أووردز" للبيع بالمزاد لصالح أطفال مرضى السرطان

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح وهالاند وثنائية إيزاك

تقييم وأرقام عمر مرموش في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي

بعد أزمة كسر ذراعها، رامز جلال يصدم سمية الخشاب بتصرف مفاجئ (فيديو)

فوز ليفربول ومان سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

أحمد سعد يرد على اتهامات بسرقة لحن عمرو دياب في “حبيبنا”

فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية اليوم

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق

منوعات

المزيد

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

تعود للعهد القاجاري، اكتشاف مدينة تحت الأرض وسط إيران

هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

المزيد
الجريدة الرسمية