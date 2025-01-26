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رياضة

جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

أبدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، إعجابه بما رآه من مهاجمه المصري عمر مرموش في أول ظهور له مع الفريق خلال مواجهة تشيلسي، أمس السبت.

وبعد انضمامه إلى الفريق من آينتراخت فرانكفورت، الخميس الماضي، بدأ مرموش مباراة أمس في التشكيلة الأساسية مباشرة، ليشهد فوز السيتي (3-1) ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يشيد بتحركات عمر مرموش ويلوم لاعبي وسط مانشستر سيتي 

وخلال تصريحات أبرزتها قناة "إن بي سي سبورتس"، قال جوارديولا عن عمر مرموش: "لقد واجه منافسا صعبا وقويا للغاية، مثل ريس جيمس القوي بدنيا".

لكن المدرب الإسباني أشار إلى تميز الدولي المصري مرموش في التحرك بدون الكرة، لكنه لام على ثلاثي الوسط، لعدم قراءة تلك التحركات.

وعن ذلك قال: "لاعبو الوسط لم يرون هذه التحركات، ولهذا فإن جوندوجان وكوفاسيتش وكذلك برناردو، كانوا بحاجة لأن يكونوا أكثر ذكاء".

واستطرد: "لكننا بحاجة لمزيد من الوقت، لفهم تحركاته جيدا".

عمر مرموش يغيب عن مباراة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج 

وفي ختام تصريحاته، أكد جوارديولا غياب مرموش عن مباراة فريقه ضد كلوب بروج يوم الأربعاء المقبل، في ختام الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة مهمة للغاية في الجولة الأخيرة، يهدف خلالها للفوز من أجل حجز بطاقة التأهل للدور الفاصل، تفاديا للخروج المبكر.

ولا يحق مشاركة عمر مرموش أو أي من الوافدين الجدد المشاركة في الجولة الأخيرة، نظرا لحتمية نهاية الدور الأول وتسجيلهم لاحقا مع بداية الأدوار الإقصائية، بحسب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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