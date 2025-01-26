الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

بيان إسرائيلي بشأن محور نتساريم وشرط لعودة النازحين لشمال غزة

محور نتساريم، فيتو
محور نتساريم، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

وزعم جيش الاحتلال في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".

وأضاف أن "محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"، طالبا من الفلسطينيين الانصياع إلى التعليمات "للحفاظ على سلامتكم"، وفقا لمزاعم البيان.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل "لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها أمس السبت".

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري "لم تلتزم حماس بالاتفاق بشأن إعادة النساء المدنيات أولا".

لكن مصادر في حماس أكدت لاحقا أن أربيل يهود "على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وأوضح مصدر من حماس لفرانس برس أنه من المقرر "الإفراج عنها يوم السبت المقبل ضمن الدفعة الثالثة".

وبالنسبة لحماس فإنه وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم السبت خلال التبادل الثاني للأسرى، وأن تسمح للفلسطينيين النازحين إلى الجنوب بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

ويُعتبر محور نتساريم منطقة عسكرية تفصل شمال غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويمثل طريقا حيويا للعودة.

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