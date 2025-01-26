الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: تحدثت إلى ملك الأردن بشأن نقل الناس من غزة إلى الدول المجاورة

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه تحدث إلى الملك الأردني عبد الله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة.

وأضاف ترامب أن نقل الناس من غزة إلى الدول المجاورة سيتضمن "بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، ويمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد بحث في مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "قضايا الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".

وتوقع البيت الأبيض، في بيان أمس السبت، أن يستمر قادة البلدين في التواصل حول هذا الموضوع في الفترة القادمة.


وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني هنأ ترامب بتنصيبه الرئاسي الذي تم مؤخرًا.

وشكر ترامب خلال المحادثة العاهل الأردني على "الصداقة الطويلة"، وفق تعبير البيان.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الملك عبد الله الثاني أجرى امس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنئًا بتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، ومتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه.


وأعرب الملك عن "الحرص على توطيد العلاقات المتينة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع فرص التعاون في شتى المجالات".

ووفق "بترا"، أكد العاهل الأردني على "الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع كل الأطراف باتجاه العمل نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة".

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