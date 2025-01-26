تركي الشيخ مداعبا الهضبة: أتنبأ للشاب عمرو دياب بمستقبل باهر خلال 30 سنة قادمة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، صورة برفقة الهضبة عمرو دياب وعدد من النجوم من كواليس حفل الموسيقار العالمي، هانز زيمر، الذي أقيم في الرياض، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وكتب تركي آل الشيخ الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي اتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة، ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم».

وكان تركي آل الشيخ قد كشف عن تعاون ضخم مع الموسيقار العالمي، هانز زيمر، وعدد من المشاريع الموسيقية خلال الفترة المقبلة، ونشر آل الشيخ صورة له مع الموسيقار هانز زيمر عبر حسابه على موقع «X».

وعلق: «التقيت اليوم بشخص يُعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر، الأسطورة Hans Zimmer تناقشنا كثيرًا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبًا، ومنها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضًا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضًا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدًا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة».

أضاف: «كما عرضت عليه المرحلة التي وصلنا لها في فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد)، وعن إمكانية مشاركته في وضع الموسيقى التصويرية له، كل هذه المشاريع اتفقنا على الخطوط العريضة لها، وأتمنى أن نصل لاتفاق نهائي بشأنها، لمست منه إعجابه الشديد بوطني الغالي، وبطيبة وكرم الشعب السعودي الأصيل، ووعدني بزيارة قريبة له ولأسرته وأصدقائه للمملكة مرة أخرى».

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