الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

اليوم، وزارة الأوقاف تعقد احتفالية رسمية بذكرى الإسراء والمعراج

مسجد سيدنا الحسين،
مسجد سيدنا الحسين، فيتو
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تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، احتفالا رسميا، بذكرى رحلة الإسراء والمعراج بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، عقب صلاة المغرب مباشرة.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

ومن جانبه، بعث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برقية تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة العظيمة التي تذكرنا بعظمة الرسالة النبوية وسمو القيم الإسلامية.

وأعرب الوزير، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بوزارة الأوقاف، عن أصدق التهاني القلبية وأسمى التبريكات للرئيس بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل دعوة للتأمل في قدرة الله وعنايته بعباده الصالحين.

وزير الأوقاف: ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص

وأكد أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة في الصبر والإخلاص والعمل الدءوب لتحقيق الرسالة السامية، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل سوء، وأن يجعلها بلد الأمن والأمان.

واختتم برقيته بالدعاء إلى الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فخامة الرئيس بالصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالتلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

 

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