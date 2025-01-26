حريق هائل في مجمع سكني بولاية يوتا الأمريكية (فيديو)

تكافح فرق الطوارئ في ولاية يوتا الأمريكية اليوم الأحد، حريقًا هائلًا اندلع في مجمع سكني غير مكتمل البناء.

وتوسع الحريق بسرعة مسببًا تصاعد ألسنة لهب ضخمة وسحب كثيفة من الدخان في الهواء، وقد طالبت فرق الطوارئ السكان بتجنب المنطقة تحسبا لتفاقم الوضع.

BREAKING: Numerous emergency crews on the scene Battling a significant fire at a apartment complex that is under construction #Ogden #Utah



Currently, numerous emergency crews are on the scene of a significant fire in Ogden, Utah. The fire broke out at an apartment complex… pic.twitter.com/VJqz3TcvGL January 26, 2025

وأشارت عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه تواجدت طواقم طوارئ عديدة في موقع الحريق الكبير الذي اندلع في مجمع سكني.

وفي الأيام الماضية شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الأزمات والكوارث الطبيعية حيث اندلعت الحرائق في مساحات كبيرة من ولاية كاليفورنيا والتي تركزت في منطقة لوس أنجلوس.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في وقت سابق أن حرائق لوس أنجلوس قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الدمار والتكاليف.

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