الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري

سامي مغاوري ونجله
سامي مغاوري ونجله كريم، فيتو

أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، منذ قليل، وفاة والدته، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: "أمي ماتت أشهد أن لا إله الله وأن سيدنا محمد رسول الله إنا لله وأنا إليه راجعون".

وكان الفنان كريم سامي مغاوري، نجل الفنان سامي مغاوري، قد أعلن منذ عدة أيام تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقلها إلى المستشفى، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية أو أسباب مرضها.

وكتب كريم مغاوري عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «نقلنا أمي إلى المستشفى، دعواتكم بالشفاء يا أهل الخير»، وانهالت عليه التعليقات من أصدقائه ومتابعيه، داعين الله بالشفاء العاجل لها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري فيلم «المستريحة»، ويظهر فيه كضيف شرف، وشارك بطولة الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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