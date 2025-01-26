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رياضة

ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

زيزو، زف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق، بشرى سارة لجماهير الفارس الأبيض بشأن مفاوضات تجديد عقد جناح الفريق أحمد مصطفى زيزو.

تطورات ملف تجديد زيزو 

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن: "ملف زيزو وصل لمراحل متقدمة، والخلاف في أشياء بسيطة".

وتابع: "أنا متأكد من أن مجلس إدارة الزمالك سينجح في ملف تجديد زيزو وباقي اللاعبين التي يحتاجها الزمالك مثل عمر جابر والسعيد والونش".

 

رجال الأعمال دمروا جيل 2000 بالزمالك

وأشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك وتوتنهام السابق إلى أن رجال الأعمال دمروا الجيل الذهبي للنادي بسبب فلوس ومكافآت للاعبين خارج العقود الأساسية.

وأكمل: "ما دمر جيل الألفينات الذي حقق 13 بطولة للزمالك أن رجال الأعمال كانت تقوم بمنح بعض اللاعبين مكافآت خاصة خارج العقود، ولا تقوم بمنح لاعبين آخرين، "القصة كانت حب وكره".. وهذا سبب رحيل العديد من النجوم مثل مدحت عبد الهادي وأبو العلا وبشير".

واسترسل: "إذا كان هناك رجل أعمال يرغب في مساعدة الزمالك يجب أن يكون غير معلن ويكون بينه وبين اللاعب".

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