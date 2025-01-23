الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث تصادم أعلى وصلة دهشور بالبدرشين

حادث وصلة دهشور في
حادث وصلة دهشور في البدرشين، فيتو

يستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين.

 

وحصلت فيتو على الصور الأولى لحادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث وصلة دهشور في البدرشين 

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلي وصلة دهشور فى البدرشين  وسقوط التريلا أسفل المريوطية، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

 

 


حادث الطريق الأوسطي اليوم
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بميكروباص وصلة دهشور فى البدرشين وسقوط التريلا أسفل المريوطية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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