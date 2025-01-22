الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

عثروا عليها داخل باور بانك، مهندسو المقاومة يحصلون على كنز استخباراتي في غزة

العثور على شبكة تجسس
العثور على شبكة تجسس فى غزة، فيتو

تمكن مهندسو المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من اكتشاف أدوات تجسس مموهة زرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أجهزة إلكترونية قبل انسحابها من مدينة غزة.

 

كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة باور بانك في غزة

وحسب منصة "الحارس" التابعة للمقاومة الفلسطينية، "في عملية استخبارية نوعية دقيقة ومعقدة تمكن مهندسو المقاومة من كشف قطع تجسس مموهة داخل أجهزة شحن الهواتف باور بانك".

 

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، أن بعض القطع كانت أيضًا جزءًا من مكونات شبكة تجسس كبيرة تم كشفها في وقت سابق داخل أحد المستشفيات بمدينة غزة.

 

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، "أصبحت هذه الأجهزة بيد المقاومة، مما يشكل كنزًا استخباراتيًّا كبيرًا يساهم في مشاريع حيوية تعزز قدرات المقاومة، وتحول مخططات العدو إلى فرص تخدم مشروع التحرير".

 

وفي وقت سابق، كشف أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن ضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مستشفيات غزة بهدف مراقبة حركة المواطنين تمهيدا لاستهدافهم.

 

منصة الحارس تحذر عناصر المقاومة من خدعة الاحتلال

وفي سياق متصل، وجهت منصة الحارس، عبر الخبر الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية نصائح أمنية عدة للمقاومين في قطاع غزة مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المنصة إن "قوات الاحتلال بدأت من لحظة سريان الهدنة بجمع المعلومات عن المقاومة تمهيدا لبناء بنك أهداف جديد، لذا مطلوب من الجميع اتخاذ أقصى درجات الأمن الشخصي وعدم الاستهتار أو التهاون في الأعمال العسكرية".

 

وطالبت المقاومين بعدم مغادرة العقد القتالية وأماكن القيادة والسيطرة إلا وفق إجراءات أمنية مشددة وتجنب الاتصالات غير الآمنة حتى لا يستطيع الاحتلال معرفتها، وبالتالي إدراجها في "بنك الأهداف".

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