الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة شمال غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة معاريف بإصابة 3 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في دبابة من الكتيبة 52 أمس الخميس في جباليا شمالي قطاع غزة.

معاريف: جباليا مدينة أشباح والقتال مستمر

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن مدينة جباليا في قطاع غزة أصبحت أشبه بمدينة أشباح، حيث لم تعد هناك مبانٍ قائمة نتيجة العمليات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن القتال في جباليا سيستمر لعدة أيام إضافية. ونقلت عن نائب قائد الكتيبة المدرعة 52 قوله: "نلاحظ انهيارًا في صفوف حماس داخل جباليا، ولم تعد قادرة على استخدام الأنفاق".

يُذكر أن العمليات العسكرية المكثفة في جباليا تأتي ضمن إطار الحملة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

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