خرق اتفاق وقف إطلاق النار، زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على ساحل غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، دون أنباء عن مصابين، بخرق لبنود وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتم خلاله استبدال عدد من الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية عسكرية في الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين.

وبالأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 مصابا آخرين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوات الشاباك، ببدء تنفيذ عملية في مدينة جنين الفلسطينية بزعم "مكافحة الإرهاب".

بدء عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة جنين

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

نتنياهو يعلق على العملية العسكرية في جنين

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في جنين هدفها تعزيز الأمن في الضفة الغربية.

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