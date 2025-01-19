استمرار تركيب الإنترلوك في شوارع الزقازيق بالشرقية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم أعمال تركيب بلاط التعشيق “الإنترلوك” بمنطقة شارع فاروق والجاري تنفيذها على مساحة 17 ألفا و300 متر مسطح وبتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدن بمحافظة الشرقية.

وتعرف محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس حي أول عن طبيعة الأعمال الجارية وانه جاري الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالمرحلة الأولى من شارع فاروق بشوارع (صالح صديق - علي خميس - الشعراوي ) ومتفرعاتهم وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 12 ألفا و900 متر مسطح وبتكلفة 4 ملايين و582 ألف جنيه.

كما انه جاري التجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية لتشمل شوارع منطقة الحناوي بإجمالي مساحة مسطحة 4 آلاف و400 متر مسطح وبتكلفة مليون و818 ألف جنيه.

وأضاف رئيس حي أول أن الأعمال تشمل تركيب انترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقة رمل بسمك 5 سم وإنشاء غرف مطر وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأكد المحافظ على رئيس حي أول باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وطالبهم المحافظ بالحفاظ على أعمال التجميل لضمان استمراريتها لأطول فترة ممكنة.

كما رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد ضاحي رئيس حي أول.

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