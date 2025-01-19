اقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم بمحافظة الشرقية.

اقبالا كثيفا لتخفيض اسعار السوق

وشهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق المحدد له يوم الاحد من كل الاسبوع إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة حيث يقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى30 % طوال فترة المعرض والمستمر حتي نهاية اليوم.

منطقة الصيادين بالزقازيق

وقال المحافظ انه تم إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الأربع أسابيع الماضية والمُقامة بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة بالاضافة الى شركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

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