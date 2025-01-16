محافظ الشرقية يترأس اجتماع مراجعة تطوير نظام إدارة الجودة

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع مراجعة الإدارة لتطوير نظام إدارة الجودة بالديوان العام و3 مراكز تكنولوجية للتأكد من تطبيق متطلبات المواصفة الدولية ISO9001:2015، واسترشادًا بـ المواصفة الدولية ISO18091: 2019 اللازم لتجديد الإعتماد للعام الثالث على التوالي بمعرفة شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، والمهندس عاطف السيد إستشاري نظم الأداء، والمهندسة نجوى احمد عبد العزيز إستشاري نظم إدارة الجودة، بالاضافة الى أحمد طنطاوي مدير وحدة الأيزو وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ومديرو المراكز التكنولوجية بمركزي الزقازيق وفاقوس وحي أول ومسئولي ملف الأيزو.

تطور غير مسيوق

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في الحصول على شهادة الأيزو لإستكمال منظومة التطوير والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وأعضاء الفريق واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح،

تقديم كافة اوجه الدعم

وشدد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإستمرار تصدر المحافظة المشهد على مستوى محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.

وأوصى المحافظ مسئولي ملف الأيزو بالمراجعة المستمرة لأعمال الإدارات والتأكد من الإجراءات المتبعة وفقًا لنظام الأيزو، وإعداد تقرير بنتائج المراجعة لإتخاذ اللازم.

الدكتور احمد عبدالمعطى

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن حصول المحافظة علي تمديد منح شهادة الأيزو يعد دافعًا قويًا لتحسين مستوي الأداء وتطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة المطلوبة وفق رؤية تؤدي إلى بناء مؤسسات قادرة على الإستمرار وتحقيق المصلحة العامة لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم أن إجتماع مراجعة الإدارة يجرى سنويًا ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة

وذلك داخل إدارات الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية والتأكد من مدى فعالية نظام الجودة وتحقيقًا للأهداف ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على تلقى الخدمات المختلفة للتحسين الدائم والوصول لأفضل الخدمات

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