الأحد 19 يناير 2025
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محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالإدارتين البيطرية والزراعية بمركز أبو حماد

محافظ الشرقية يُفاجئ
محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بالإدارتين البيطرية والزراعية

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بالإدارتين البيطرية والزراعية بمركز أبو حماد  محافظة الشرقية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بهما والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة المواطنين والتأكد من قيام العاملين بتأدية الأعمال المكلفين بها بالشكل الأمثل وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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قسم التلقيح الصناعى بالادارة البيطرية 

تابع المحافظ سير العمل بقسم التلقيح الصناعي بالإدارة البيطرية موجهًا مدير الإدارة بحسن استقبال المواطنين وتأدية الخدمة بالشكل الأمثل قائلًا" نعمل جميعًا من أجل خدمة المواطنين ونيل رضاهم.

حسن تادية الخدمة للمواطنين 

كلف المحافظ مدير المتابعة الميدانية بمراجعة سجلات الحضور والانصراف والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وحسن تأدية الخدمة للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

منحل الادارة الزراعية 

كما حرص المحافظ على تفقد منحل العسل بمقر  الإدارة الزراعية والذي يضم 103 خلية تنتج الخلية الواحدة 6 كجم عسل في الموسم ليأمر المحافظ مدير الإدارة الزراعية بالبدء فورًا في تطوير ورفع كفاءة المنحل للمساهمة في زيادة الإنتاجية ورفع جودة المنتج.

مواصلة جولات المحافظ 

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وزيارة مواقع العمل المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

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المرافقون للمحافظ بأبو حماد 

رافق المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب أحمد فؤاد أباظة  رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.

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