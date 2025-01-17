الجمعة 17 يناير 2025
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محافظ القليوبية: تهيئة الأجواء أمام المستثمرين لإقامة مشروعات تخلق فرص عمل للشباب

محافظ القليوبية،
محافظ القليوبية، فيتو

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

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جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

وبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقة الشروق والصفا والتخفيف عليهم وذلك من بينها تقسيط مبالغ مستحقة وإلغاء غرامات تم توقيعها علي بعض الكيانات وكذا طلبات بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة. 


وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدا حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.


 حضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني وفاطمة الزهراء مدير الشئون المالية ومحمد علام مدير الشئون القانونية  و نسيم فريد مدير عام الأملاك والمهندس محمد يحيى مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة وعماد محمد مدير إدارة البيئة.

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