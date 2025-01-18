السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يوجه برفع تراكمات قمامة بشوارع الزقازيق

تراكمات قمامة بشوارع
تراكمات قمامة بشوارع الزقازيق

توجه محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى منطقة المساكن التعاونية بالشارع الخلفي لمدرسة جمال عبد الناصر في استجابة فورية وسريعة لشكوى أحد القاطنين بالمنطقة، والتي تم رصدها عبر إحدى  منصات التواصل الإجتماعي والمتضرر فيها من وجود تجمع عشوائي للقمامة بجوار سور المدرسة، والذي يؤدي إلى إنتشار الأمراض والأوبئة.

استقدام المعدات اللازمة وعمال الحي 

وقام رئيس حي ثان باستقدام المعدات والسيارات اللازمة وعمال النظافة بالحي إلى المنطقة محل الشكوى وتم رفع كافة تراكمات القمامة من المنطقة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

غلق طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بسبب الشبورة الضبابية (فيديو وصور)

تقديم الشكر على سرعة الاستجابة 

قدم المواطن الشكر والتقدير لرئاسه حي ثان الزقازيق لسرعة الإستجابة ورفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي لأهالي المنطقة.

وذلك تنفيذا  لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للإستماع إليهم وتلبية احتياجتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى بالشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاطنين بالمنطقة محمد أبوهاشم رئيس حى ثان الزقازيق محافظة الشرقية منطقة المساكن التعاونية مدرسة جمال عبدالناصر الشارع الخلفى

مواد متعلقة

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والتراكمات بالوحدات المحلية والقرى

غلق طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بسبب الشبورة الضبابية (فيديو وصور)

رئيس مدينة الزقازيق يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أمل فاروق قائما بأعمال عميد حاسبات ومعلومات الزقازيق

ads

الأكثر قراءة

الأطباء يكشفون سر وفاة لاعب الإسكواش محمد يحيى فجأة في الملعب

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة لهذا السبب

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

بورنموث يحسم نتيجة الشوط الأول أمام نيوكاسل لصالحه (فيديو)

منوعات

المزيد

الطيران المدني الأمريكي يعلق رحلات صاروخ إيلون ماسك لهذا السبب

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

المزيد
ads

انفوجراف

من دفع الإتاوة لإعادة تأهيل المنطقة.. 3 التزامات للمستثمرين في قطاع التعدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية