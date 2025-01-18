محافظ الشرقية يوجه برفع تراكمات قمامة بشوارع الزقازيق

توجه محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى منطقة المساكن التعاونية بالشارع الخلفي لمدرسة جمال عبد الناصر في استجابة فورية وسريعة لشكوى أحد القاطنين بالمنطقة، والتي تم رصدها عبر إحدى منصات التواصل الإجتماعي والمتضرر فيها من وجود تجمع عشوائي للقمامة بجوار سور المدرسة، والذي يؤدي إلى إنتشار الأمراض والأوبئة.

استقدام المعدات اللازمة وعمال الحي

وقام رئيس حي ثان باستقدام المعدات والسيارات اللازمة وعمال النظافة بالحي إلى المنطقة محل الشكوى وتم رفع كافة تراكمات القمامة من المنطقة، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

تقديم الشكر على سرعة الاستجابة

قدم المواطن الشكر والتقدير لرئاسه حي ثان الزقازيق لسرعة الإستجابة ورفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي لأهالي المنطقة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين للإستماع إليهم وتلبية احتياجتهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى بالشرقية.

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