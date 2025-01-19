محافظ الشرقية: تمهيد ورفع كفاءة الطريق المؤدي لقرية وادى الملاك

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة لقرية الملاك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية والذي يأتي استجابة لمطلبهم بمعاينة الطريق المؤدي للقرية بطول 6 كم الوقوف علي حالته على الطبيعة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تهميده ورفع كفاءته لخدمة أكثر من 70 ألف نسمة من أبناء القرية

المرافقون للمحافظ بوادى الملاك

وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد والمهندس محمد صلاح مدير عام المشروعات بمديرية الطرق والنقل.

المحافظ يلتقى بالمواطنين

إلتقى محافظ لشرقية بأهالي القرية واستمع لكافة مطالبهم مؤكدًا أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تألوا جهدًا في تحقيق كافة طموحاتهم والقضاء على أي مشكلات يعانون منها قائلًا" نعمل جاهدين لتحقيق رضاكم والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه إليكم ".

تكليف المهندس احمد فوزى بالانتهاء من الاجراءات

كلف المحافظ المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء فورًا في تمهيد الطريق بطول 6 كم وعرض 6 متر ورفع كفاءته وسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية قبل شهر مايو القادم.

مطالبة الاهالى للمحافظ بردم الجنابية

طالب الأهالي بردم الجنابية الموجودة علي يمين الطريق بطول 430 متر لتوسعة مدخل القرية ليكلف المحافظ مدير هندسة ري الملاك بإعداد تقرير مفصل موضح به الحالة الفنية للمواسير أسفل التغطية قائلًا "أنه في حالة التأكد من الصلاحية الفنية لأعمال التغطية سيتم إتخاذ إجراءات ردم الجنابية وتسوية الطريق وتوسعة مدخل القرية"

تكليف المهندس سامى معجل باعدادتقريرعن موقف العزب

كما كلف المحافظ المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد بإعداد تقرير مفصل موضح به موقف العزب والتجمعات السكنية على يمين الطريق والتابعة للوحدة المحلية بالملاك من الحيز العمراني وذلك لبحث إمكانية إدراج التجمعات غير المدرجة بالحيز العمراني داخل المخطط التفصيلي الجديد وتحقيق الإستفادة لقاطنيها من المشروعات التي تنفذها الدولة.

النائب فؤاد اباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب

قدم النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لزيارته للقرية واستجابته لمطلب الأهالي بتمهيد ورفع كفاءة الطريق والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.