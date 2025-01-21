الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

القبض على 5 تجار مخدرات وتنفيذ 666 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- 14 كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 5 متهمين من بينهم لـ2 منهم معلومات جنائية.

كما ضبط سلاح ناري "غير مرخص" (بندقية آلية– عدد من الطلقات)، وتنفيذ 666 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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