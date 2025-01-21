إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق دهشور بالجيزة

أصيب 8 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي على وصلة طريق دهشور بالجيزة، وانتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الحادث.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وقوع الحادث، حيث توجهت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث.

وأظهرت التحريات الأولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

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