الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف واقعة استعراض القوة في الهرم

فريق بحث لكشف ملابسات
فريق بحث لكشف ملابسات واقعة بلطجة في الهرم، فيتو

يواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تكثيف جهوده لفحص واقعة استعراض قوة وبلطجة والتعدي على مواطن  من قبل متهمين تم ضبطهم بمنطقة  حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الهرم. 

الأمر الذي أثار الرعب والفزع لدى المواطنين من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث للوقوف علي ملابسات الواقعة.

 

التحفظ على كاميرات المراقبة بواقعة شروع طالب في قتل شاب بالهرم

وعلى جانب آخر، قام فريق من المباحث العامة بالجيزة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بواقعة قيام شاب بطعن طالب شابا بسكين طعنة نافذة بالصدر دخل على إثرها في حالة صحية خطيرة، بعدما اكتشف قيامه بمضايقة شقيقته وإصراره على ملاحقتها باستمرار في كل مكان تذهب إليه بعدما رفضت خطبتها منه 4 مرات بالهرم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة الأهرام قد تلقى إخطارا من مستشفى الهرم بوصول مصابا بطعن نافذ بالصدر وحالته خطيرة وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين أن الإصابة نتيجة مشاجرة بين طرفين بسبب قيام المجني عليه بمضايقة شقيقة الجاني.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم واعترف بطعن المجني عليه لإصراره على مضايقة شقيقته وأنه تقدم لخطبتها 4 مرات لكنها وأسرتها رفضوا الارتباط به، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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قوات البحث الجنائي أمن الجيزة حدائق الأهرام شرطة الهرم

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