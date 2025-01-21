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حوادث

محاكمة لاعب كرة شهير بتهمة دهس 3 أشخاص في أوسيم غدا

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر  محكمة جنح الجيزة غدا محاكمة لاعب كرة شهير متهم بدهس 3 أشخاص على الطريق في منطقة أوسيم ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى للمتهم، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

تفاصيل دهس لاعب كرة لـ3 أشخاص بالجيزة 


وكشفت التحقيقات  أن اللاعب صدم موتوسيكل يحمل 3 أشخاص، بسيارته الرانج روفر، وبعد الحادث فر هاربًا.

واتضح من مراجعة كاميرات المراقبة أن المتهم لاعب كرة قدم، وأنه كان يقود سيارته الفارهة بمنطقة أوسيم في الجيزة، وصدم 3 أشخاص، وفر هاربًا من مكان الحادث خوفًا من بطش الأهالي به.

وأوضح الكشف الطبي المبدئي أن حالة المصابين مستقرة، تنوعت إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات، لكن تم تحرير محضر ضد اللاعب الذي هرب بعد أن صدمهم بسيارته.

 

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محكمة جنح الجيزة النيابة العامة محاكمة لاعب كرة

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